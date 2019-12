Bayern lässt Tottenham erneut keine Chance

Als erster deutscher Club hat der FC Bayern München ohne Punktverlust die Gruppenphase in der Fussball-Champions-League abgeschlossen. Der deutsche Rekordmeister gewann am Mittwochabend auch sein sechstes und letztes Spiel in der Gruppe B gegen Tottenham Hotspur mit 3:1 (2:1) und zog mit der Rekordpunktzahl von 18 Zählern in den Achtelfinal ein. Dies gelang überhaupt erst sechs Vereinen in der Königsklassen-Geschichte.