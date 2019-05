Barça-Trainer beweist ein gutes Auge – auch hinter der Kamera

Valverde (55) ist nicht nur der Trainer des alten und neuen spanischen Meisters Barcelona - noch ein Spiel vom Champions-League-Final und damit vom grössten Erfolg seiner Karriere entfernt. Valverde ist auch Fotograf. Und als solcher mit grösserem künstlerischem Talent gesegnet als so mancher, der ihn von Berufs wegen ablichtet. Die Fotografie, sagte Valverde unlängst in einem bemerkenswerten Interview mit der Zeitung «La Vanguardia», sei eine Form, dem Alltag zu entfliehen. Doch sie sei «kein Hobby, sondern etwas sehr Ernsthaftes in meinem Leben».

Bemerkenswert war das Interview auch, weil Valverde eigentlich für exklusive Gespräche nicht zur Verfügung steht, seit er 2017 die Arbeit bei Barça aufnahm. Von sich reden macht bloss sein Team: Es hat vor wenigen Wochen den zweiten Meistertitel in Serie perfekt gemacht, steht zum zweiten Mal nacheinander im Cup-Final. Und seit dem 3:0 im Hinspiel gegen Liverpool braucht der Barça-Coach auch nicht mehr das Teleobjektiv, um den Champions-League-Final-Schauplatz Madrid zu sehen.

Kamera von den Kanaren

Der Weg dahin war weit. Valverde ist in der kargen Extremadura geboren, seine Eltern wanderten aus ins Baskenland, als er noch ein Baby war. Der Vater verdingte sich als Arbeiter in einer Reifenfabrik, er selbst wurde Fussballer, debütierte als Profi bei Alavés. Schon damals faszinierte ihn die Fotografie: Zu seinen Erinnerungen gehört, dass er sich seine erste richtige Kamera von einem Kollegen auf den Kanaren erstehen liess, wo die Steuersätze für solche Produkte viel günstiger waren.

1986 wechselte Valverde nach Barcelona, wo er nicht nur Fussball spielte – zunächst bei Espanyol, dann beim FC unter Johan Cruyff –, sondern sich auch am Institut dEstudis Fotogràfics einschrieb.

Der Brotberuf aber blieb der Fussball. Seine Trainerkarriere begann im Nachwuchs von Bilbao; sie führte ihn bis zum Cheftrainerposten der ersten Mannschaft, die er 2005, in seinem zweiten Jahr, auf Rang 5 der Liga führte. Nach Engagements bei Espanyol, Villarreal und Valencia empfahl er sich mit seiner Arbeit bei Olympiakos Piräus für höchste Aufgaben. In Griechenland schoss er fantastische Fotos, erlangte aber vor allem bei vielen gottgleichen Status, weil er Olympiakos zu drei Meistertiteln und zwei Cup-Siegen führte - eine Labsal in Zeiten der Krise. Und: Er erlangte den Respekt von Johan Cruyff. «Es macht Spass, seinen Teams zuzuschauen», lobte Barças Übervater. Das klang vielen Barça-Fans im Ohr, als Valverde 2017 den heutigen spanischen Nationaltrainer Luis Enrique beerbte, der 2015 das bislang letzte Triple Barças geholt hatte. Nun eifert Valverde ihm nach.

105 Siege in 116 Spielen

Die Skepsis, die in Barcelona hin und wieder durchschimmerte, wird allmählich grobkörniger. Die Mannschaft hat er auf seiner Seite, weil sie seine unaufgeregte Art schätzt, seine Neigung, alles zu entdramatisieren, die Spieler einzubinden und ihnen im Zweifel die Entscheidung auf dem Platz zu überlassen. Zwar attestierten ihm die radikalsten Puristen des «Cruyffismus» lange einen Stilbruch, weil er der Defensive einen höheren Stellenwert beimisst als diverse Vorgänger, weil er weniger auf Ballbesitz fixiert ist. Doch die Ergebnisse sprechen eine so formidable Sprache für Valverde wie seine bisherige Gesamtbilanz. Er hat bei Barça in 116 Pflichtspielen 105 Siege erzielt. Am Samstag verlor Barcelona in Vigo erst sein viertes Ligaspiel – in zwei Jahren. Und: Valverde hat wichtige Fürsprecher. Allen voran Lionel Messi.