Traum-Kombination und Drama um Vertonghen

Das Aussenseiter-Duell im Champions-League-Halbfinal zwischen Tottenham und Ajax Amsterdam ging verhalten los. Die beiden Teams spielten auf Abwarten. Bei der ersten richtigen Torchance schlug der Ball aber gleich ein.

Ajax lancierte nach einer Viertelstunde eine Traumkombination auf Höhe des gegnerischen Strafraums. Die Ballstafette begann links aussen. Die Stationen: David Neres, Lasse Schöne und Hakim Ziyech. Letzterer spielte den Ball in den Strafraum zu Donny van de Beek. Dieser setzte zweimal zum Schuss an, was Tottenham-Goalie Hugo Lloris verwirrte. Er ging zu früh zu Boden und hatte keine Abwehrchance mehr: 1:0 für Ajax.