Nach bissigen Bemerkungen: Luis Suárez trifft gegen seine alte Liebe

Dreieinhalb Jahre zierte das Liverpool-Logo seine Brust. Auf 133 Spiele kam er in dieser Zeit. Produziert hat er so einiges: 82 Tore, 47 Assists. Ja, Luis Suárez hatte eine gute Zeit an der Anfield Road.

Es war seine letzte Station, bevor er im Sommer 2014 zum FC Barcelona wechselte. In derselben Saison gewann er seinen bisher einzigen Champions-League-Titel. Dreimal hintereinander war danach im Halbfinal Schluss. Im Frühling 2019 aber ist er wieder greifbar: der Henkelpott.