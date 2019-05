Der doppelte Messi lässt Barcelona jubeln

Suarez beendet seine Torflaute und trifft zum 1:0. (Video: SRF)

Es ist ein wohl entscheidender Vorteil, mit dem Barcelona nun am kommenden Dienstag an die Anfield Road reist. Der FC Liverpool hat in seinem Stadion zwar schon grosse Handicaps wettgemacht, doch ein solcher Umsturz ist schwer vorstellbar, selbst wenn die «Reds» eigentlich viel Erbauliches in Barcelona gezeigt haben. Oft eroberten die Engländer den Ball schon im Mittelfeld und kamen diverse Male mit Tempo auf den gegnerischen Strafraum zu. Salah und Sadio Mané waren auf den Flanken wirkungsvoll, vermissten aber den angeschlagenen und erst in der Schlussphase eingesetzten Roberto Firmino.

Liverpool zwang Barcelona in ungewohnte Rolle

Klopp nominierte in seinem ersten Duell mit Barcelona Georginio Wijnaldum im Sturmzentrum anstelle von Firmino. Der normalerweise defensiver eingesetzte Niederländer trug seinen Teil dazu bei, dass den Katalanen der Spielaufbau schwer gemacht wurde. Liverpool hatte beeindruckend viel Ballbesitz, agierte bemerkenswert mutig in einem Stadion, in dem die Gäste üblicherweise in erster Linie verteidigen und zittern. Liverpool zwang den FC Barcelona in eine ungewohnte Rolle.

Nach einer Stunde ersetzte Barças Trainer Ernesto Valverde mit Philippe Coutinho, dem früheren Liverpooler, sogar einen Stürmer durch den defensiveren Nelson Semedo. Ein Beweis, wie sehr Liverpool dem spanischen Meister speziell in der ersten Viertelstunde nach der Pause zusetzte. Nur konnte sich Klopps Team für die Bemühungen nicht belohnen, vergab durch Mané (35.), James Milner (47.), Salah (53.) und nochmals Milner (59.) seine besten Chancen und wurde in der Schlussphase von Messi sogar noch abgestraft.

Telegramm:

Barcelona - Liverpool 3:0 (1:0)

90'000 Zuschauer. - SR Kuipers (NED).

Tore: 26. Suarez (Jordi Alba) 1:0. 75. Messi (Suarez) 2:0. 82. Messi 3:0.

Barcelona: ter Stegen; Sergi Roberto (94. Alena), Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez (93. Dembélé), Coutinho (60. Semedo).

Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner (84. Origi), Fabinho, Keita (24. Henderson); Salah, Wijnaldum (78. Firmino), Mané. Bemerkungen: Barcelona ohne Rafinha (verletzt). Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz) und Lallana (verletzt). Verwarnungen: 39. Lenglet (Foul), 81. Fabinho (Foul), 82. Suarez (Reklamieren), 86. Jordi Alba (Spielverzögerung).