Meeeessi, wer sonst!

Suarez beendet seine Torflaute und trifft zum 1:0. (Video: SRF)

Messi ist auch gegen Liverpool Messi, unbeeindruckt selbst dann, wenn sich vier Gegner vor ihm aufbauen. Seine Tempoläufe sind eindrucksvoll, auch wenn er beim 1:0 ausnahmsweise mal nicht beteiligt ist. Es ist Philippe Coutinho, der den weiten Ball von Vidal elegant zu Jordi Alba ablegt, der hat alle Zeit, die Flanke so in den Strafraum zu ziehen, dass Suarez mit dem langen Bein vollenden kann. Matip und Van Dijk sind so chancenlos wie Alisson.

Der Match ist intensiv, sehr körperlich geführt von beiden. Davon lebt er, nicht von den grossen Momenten in den Strafräumen. Von denen gibt es abgesehen von Suarez erstem Treffer in der Champions League seit über einem Jahr nur wenige. Coutinho hat noch einen Abschluss für Barcelona, Mané vergibt einmal für den Gast.

Milners Chance

Als die zweite Halbzeit beginnt, ist das Erstaunliche, dass Klopp weiter an Wijnaldum festhält. Er wartet zu, doch noch auf Firmino zu setzen, und auf Xherdan Shaqiri baut er erst recht nicht. Shaqiri ist in der Champions League seit November nur noch Ersatz gewesen, und in der Meisterschaft hat er in den letzten drei Monaten während 36 Minuten auf dem Platz gestanden.