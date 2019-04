Junges Ajax zaubert sich zur Marktwert-Explosion

Da macht der Sportchef in Amsterdam einen wirklich guten Job. Nicht ohne Grund wurde der Vertrag von Marc Overmars erst im März vorzeitig bis 2024 verlängert. Overmars – selbst einst erfolgreicher Profi bei Ajax, Arsenal und in Barcelona – hat die perfekte Mischung aus Talent und Erfahrung zusammengestellt.

Drei Spieler der älteren Garde haben auch einen grossen Anteil am Erfolg. In der Abwehr unterstützt Daley Blind Captain de Ligt und sichert ab, wenn dieser sich in den Angriff einschaltet. Im Mittelfeld unterstützt der 32-jährige Lasse Schöne den Denker und Lenker de Jong. Und in der Offensive spielt sich Dusan Tadic, vor der Saison für 11 Millionen aus Southampton gekommen, in die Form seines Lebens – und das mit 30 Jahren. Derzeit ist Tadic 20 Millionen wert.

Rosige Zukunft – sportlich oder finanziell

Die Transfer-Anfragen dürften in Amsterdam nicht weniger werden und einige Spieler werden kaum zu halten sein. Wenn die etablierten Clubs anklopfen und mit ihrem Scheckbuch wedeln, wird so mancher Spieler dem Ruf des Geldes folgen. Doch mit einem Mann wie Marc Overmars als Sportchef, einer hervorragenden Scouting-Abteilung und der renommierten Nachwuchsakademie muss man sich bei Ajax keine Sorgen um die Zukunft machen. Entweder es bleiben dem Club einige Europa-Eroberer erhalten oder das Clubkonto wird gut gefüllt. Diese Millionen werden mit Sicherheit gut investiert – so wie es auch in der Vergangenheit der Fall war.