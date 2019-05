Zverevs Handy als Teufelszeug

Die Wende scheint nahe

Für den bereits zehnfachen Turniersieger spricht, dass er in der Krise wenigstens sein Selbstvertrauen bewahrt hat und überzeugt davon ist, dass diese nicht sportlicher Natur ist. «Ein einziger Match kann alles ändern, und alles ist wieder gut. In Madrid hatte ich bereits ein sehr gutes Gefühl. Wer weiss, was passiert wäre, wenn ich gegen Tsitsipas gewonnen hätte? Und ich war nahe dran.» Besserung verspricht er sich nun auch durch die Rückkehr seines Vaters Alexander senior an den Spielfeldrand, auch in Genf. «Er ist der, der mich am besten kennt.»

Stan Wawrinka kennt Zverevs Situation. «Ein Tennisspieler auf höchstem Niveau muss viele Dinge regeln, und es kann schnell schwierig werden, das Gleichgewicht zu finden», sagte er in Genf. «Aber wenn man auf dem Platz steht, darf nur das zählen, sonst spielst du nicht gut. Doch manchmal ist es schwierig, alles um dich zu vergessen. Gerade wenn man so jung ist wie er.»

Souveräner Start in Genf

Wie der Deutsche selber denkt auch Wawrinka, dass Zverev gestärkt aus dem Tief hervorgehen wird. «Er hat die Mentalität eines Champions, wird bald aus dieser Lage herausfinden und noch vieles gewinnen.» In Genf, wo er kurzfristig mit einer Wildcard an den Start ging, glückte Zverev der Start. Den unangenehmen Letten Ernests Gulbis (ATP 80), der ihn 2018 in Wimbledon geschlagen hatte, eliminierte er gestern Abend mit 6:2, 6:1 und erreichte nach einem Freilos in nur 65 Minuten als Erster die Viertelfinals. Es scheint, dass ihm die handylose Zeit gut bekommt.