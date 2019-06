Wawrinka mit Nervenstärke zum Sieg

Stan Wawrinka steht beim French Open zum achten Mal im Achtelfinal. Er setzt sich gegen Grigor Dimitrov mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 7:6 (10:8) durch und feiert seinen 500. Sieg auf der ATP-Tour.

Die Partie, die am Freitagabend wegen Dunkelheit bei 2:0-Satzführung von Wawrinka unterbrochen worden war, wurde am frühen Samstagnachmittag fortgeführt. Im dritten Satz wehrte Wawrinka im Tiebreak fünf Satzbälle ab, davon vier am Stück, bevor er die Partie mit seinem zweiten Matchball für sich entschied.