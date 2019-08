Für starken Wawrinka rückt Djokovic in Sichtweite

Bereits acht Jahre ist es her, seit Stan Wawrinka am US Open vor der dritten Runde ausschied. Diese Serie verlängerte der 34-Jährige mit einem 6:4, 6:3, 6:7, 6:3 gegen den 50 Ränge schlechter klassierten Franzosen Jérémy Chardy (74). Dem Lausanner fehlt damit noch ein Sieg zum möglichen Achtelfinal-Schlager gegen Titelverteidiger Novak Djokovic, der am Freitag gegen Denis Kudla spielt. Gegen den Serben war er 2016 im Final in New York zu einem seiner grössten Siege gekommen.