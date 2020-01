Spielerin gibt in Australien wegen Hustenanfall auf

Nicht nur Jakupovic hatte mit der schlechten Luft zu kämpfen. Auch die ehemalige Topspielerin Eugenie Bouchard musste ein medizinisches Time-out nehmen, konnte jedoch weiterspielen.

Ebenfalls wurde ein Spiel zwischen der Russin Maria Sharapova und der deutschen Laura Siegemund für kurze Zeit unterbrochen. Die beiden duellierten sich an der Kooyong Classic, einem Einladungsturnier im Melbourner Stadtteil Kooyong.

Another tennis match abandoned in Melbourne.@MariaSharapova says she agrees with the decision to call off her #KooyongClassic contest with @laurasiegemund as both players struggled to play in smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/ptsFt8Appr

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020