Halep fehlt noch ein Game zum Wimbledon-Titel

Ein Jahr nach dem verlorenen Endspiel gegen Angelique Kerber kann Serena Williams im Final von Wimbledon einen Meilenstein in ihrer ohnehin schillernden Tennis-Karriere erreichen. Mit einem Sieg gegen Simona Halep würde die 37-jährige US-Amerikanerin ihren 24. Grand-Slam-Titel holen und damit den Allzeit-Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. Diese Bestmarke treibt die junge Mutter an. «Egal was ich mache, ich werde immer eine grossartige Karriere haben», beschwichtigte die Weltranglisten-Zehnte.