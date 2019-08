Scharapowas härteste Prüfung

Am Montag fiel sie wieder hin. Ihr New Yorker Startspiel gegen Serena Williams war als grosses Spektakel angekündigt worden. Nach 58 Minuten war es vorbei. 6:1, 6:1 für Williams. Die Russin packte zügig ihre Sachen und eilte vom Court. «Let’s hear it for the 2006 champion Maria Scharapowa!», konnte der Speaker gerade noch schreien. Es ertönte Applaus, und sie hob beim Herauslaufen den Arm zum Gruss, ohne zurückzublicken. Es ist nicht so, dass es ausgesehen hätte, als würde Scharapowa nicht mehr auf diese Bühne gehören. Es gelangen ihr einige sehenswerte Punkte. Doch sie lebte auf dem Court stets davon, dass sie kompromisslos auf jeden Ball einprügelt, mit eindrücklicher Intensität. Inzwischen ist sie nicht mehr ganz so schnell, nicht mehr so kraftvoll, und das bedeutet, dass sie ihr Spiel der Gegnerin nicht mehr wie gewünscht aufzwingen kann. Schon gar nicht Williams.

Wieso tut sie sich das an?

Mit einem Finalsieg über die Amerikanerin war in Wimbledon 2004 der Stern Scharapowas aufgegangen. Damals war sie zarte 17. Williams habe ihr das nie verziehen, schreibt sie in ihrer Autobiografie. Inzwischen hat diese sie 19-mal in Serie geschlagen. Obschon Williams bereits 37 und vier Jahre älter ist, spielt sie immer noch um Grand-Slam-Titel. Bei Scharapowa fragt man sich: Wieso tut sie sich das noch an?

Diese Frage wurde ihr nach der New Yorker Lehrstunde durch Williams auch gestellt. Sie hatte sie erwartet. «Es ist einfach, nach einem solchen Match entmutigt zu sein», sagte sie. «Aber ich wäre nur dann entmutigt, wenn ich morgen aufwachen und keine Lust haben würde, zu trainieren, mich weiter zu verbessern.» Ihr Feuer brenne immer noch, betonte sie. «Ihr könnt mich abschreiben. Aber solange ich es nicht tue, ist das okay.»

Man muss wohl ihre Geschichte kennen, um ihr Denken zu verstehen: Ihr Vater Juri, damals selber erst 28, zog mit der 6-jährigen Maria und 700 Dollar im Gepäck nach Florida. Niemand hatte auf sie gewartet, und als sich ihre Begabung zeigte, versuchten viele, das arglose Duo zu übervorteilen. In ihrer Autobiografie schreibt sie, sie habe gedacht, sie laufe über Steine, um den Fluss zu überqueren, dabei seien es die Rücken von Krokodilen gewesen.

Und nun ist sie zurück in der Rolle der Aussenseiterin. Seit dem Australian Open hat sie gerade mal sechs Turniere bestritten und drei Matchs gewonnen. Durch ihre Startniederlage in New York verliert sie über 40 Ränge, sie dürfte jenseits der Top 130 landen. Und ihre rechte Schulter, bei der im Sommer ein Eingriff nötig wurde, bereitet ihr weiter Probleme. Nach einem langen Match in Toronto schmerzte diese sie eine Woche lang.