«Manchmal lag ich drei Tage nur im Bett und schrie vor Schmerzen»

Was ist es für ein Gefühl, den Namen Leonie Kung – wie ihn die WTA schreibt – auf Rang 156 zu finden, nachdem Sie Ende 2019 noch die 330 waren?

Ich bin megastolz, megaglücklich. Es ist ein Traum, der wahr wird. Es ist cool, dass ich so gut ins Jahr starte und dadurch am French Open meine erste Qualifikation für ein Grand-Slam-Turnier bestreiten kann. Darauf kann ich aufbauen.