«Ja, ich wollte Nadal voll auf der Brust treffen»

Kyrgios’ provokativer Service. Video: SRF

Kyrgios kam bald darauf, dass er etwas mehr machen könnte, als sehr gutes Tennis zu spielen. So begann er sich mit Schiedsrichter (und Gegner) anzulegen. Der 24-Jährige enervierte sich mal darüber, dass sich sein Gegner bei dessen Service immer so viel Zeit lässt (einmal spielte er sogar demonstrativ mit seinem Racket, um die Zeit zu überbrücken), mal beklagte er sich, dass Nadal nicht bereit sei, als er aufschlagen wollte. Richtig sauer wurde er jedoch, als der Schiedsrichter den Punkt nicht wiederholen liess, als ein Ruf aus dem Publikum zu hören war. «Das entscheide ich», antwortete der Umpire, worauf Kyrgios zurück ätzte: «Wow, so mächtig. Wie fühlt es sich an, dort oben zu sitzen, mit einer solchen Macht? Sieh dich an, du bist so mächtig.» Kurz darauf sah sich der Unparteiische gezwungen, den Australier zu verwarnen. Wieso? Er murmelte vor sich hin, weiterhin genervt vom Schiedsrichter: «Du bist ein Niemand. Denkst, du wärst wichtig. Du bist eine Schande!» Und Nadal? Schüttelte nur mit dem Kopf. Da war aus seiner Sicht ja noch alles gut.

Jetzt wirds hitzig

Doch spätestens nach Kyrgios’ Satzausgleich wurde die Partie hitziger. Im dritten Satz führte Nadal beim Stand von 4:4 bei eigenem Aufschlag 40:15, stiess ans Netz vor und wollte dort das Game klarmachen. Da witterte Kyrgios offenbar seine Chance – und schoss mit voller Wucht auf den Körper des Gegners. Nadal brachte gerade noch den Schläger vor seine Leisten, sonst wäre es wohl sehr schmerzhaft geworden. Kyrgios holte sich den Punkt, und Nadal warf einen Blick rüber, der hätte töten können. «Wieso soll ich mich dafür entschuldigen?», fragte Kyrgios nach der Partie rhetorisch. Seine Erklärung war dann auch ziemlich einfach: «Ich meine, wie viele Grand Slams hat er? Wie viele Millionen auf dem Konto? Ich denke, der kann einen Schuss auf die Brust schon ertragen.» Und um auch gleich die letzten möglichen Unklarheiten zu beseitigen: «Ja, ich wollte ihn voll auf der Brust treffen. Aber er hat gute Hände.» Nadal sagte dazu: «Gemäss Reglement darf er das, meiner Ansicht nach ist es jedoch ethisch nicht korrekt. Aber vielleicht ist es das für ihn.»