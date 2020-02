Ist Roger Federer ein selbstloser Wohltäter?

Ja

Wann haben Sie das letzte Mal eine Sport- oder Kulturveranstaltung besucht, die weder von Sponsoren noch von Subventionen unterstützt wurde? Das Skirennen Ihrer Kinder einmal ausgenommen. Jeder grössere Event ist auf Zuschüsse angewiesen, um schwarze Zahlen zu schreiben. Beim «Match in Africa» ist das Ziel höher: Roger Federer will möglichst viel Geld einspielen für seine Stiftung. 2018 kamen in San Jose rund 2,5 Millionen Dollar zusammen – und so der Bildung für Kinder im südlichen Afrika zugute.

Da liegt es nahe, dass der Tenniscrack seine Sponsoren als Partner für den Event in Kapstadt aktivierte. Ja, Federer hätte auf Sponsoren verzichten und dafür höhere Preise für die Tickets verlangen können. Die 50'000 Billette waren ja innert neun Minuten ausverkauft. Aber darum ging es ihm gerade nicht. Er wollte möglichst viele am Spiel teilhaben lassen, nicht nur eine Elite. So waren 10'000 Tickets für elf Dollar zu kaufen.

Würde Federer in aller Stille wirken, käme nie so viel Geld zusammen.

Als Federer 2003 seine Stiftung gründete, war er 22. Tat er dies mit dem Hintergedanken, eine gute Plattform zu schaffen für seine Sponsoren? Sicher nicht! Er war aufgrund der Herkunft seiner südafrikanischen Mutter Lynette und seiner Reisen nach Südafrika sensibilisiert für die Armut auf dem afrikanischen Kontinent und wollte helfen.

Würde er das in aller Stille tun, käme nie so viel Geld zusammen. Von seiner Popularität profitieren die Kinder in Afrika. Und er selber hat schon rund 23 Millionen Dollar aus seinem Privatvermögen in seine Stiftung gesteckt. Weil sie für ihn eine Herzensangelegenheit ist.