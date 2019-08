«Ich habe immer noch Schmerzen im Fuss»

Auch in der Folge leistete Minella nicht allzu viel Gegenwehr. Zu harmlos und zu fehlerhaft war die Luxemburgerin, um Bencic ernsthaft gefährden zu können. Bei der Ostschweizerin klappte zwar vieles noch nicht, von den beiden war sie aber die konstantere Spielerin. Und ihr Service wurde im Verlauf der Partie besser. So gewann sie letztendlich nach einer Stunde und sieben Minuten, ohne wirklich gefordert worden zu sein.

Die wichtigste Erkenntnis war jedoch: Bencics Fuss hält. Doch, wie fühlt er sich an? «Ich habe schon noch Schmerzen, aber es hält sich im Rahmen, damit ich spielen kann», so Bencic. Sie sei sicher nicht bei 100 Prozent, aber spielbereit, weshalb sie sich entschieden habe, dennoch am US Open teilzunehmen. Allerdings trainiere sie weniger als üblich, damit sie Verletzung nicht wieder schlimmer werde.

Nach dem frühen Ausscheiden von Timea Bacsinszky und Viktorija Golubic steht sie als einzige Schweizerin in der 2. Runde. Dort trifft Bencic auf die Französin Alizé Cornet, die gegen die Amerikanerin Jessica Pegula 6:2, 6:3 gewann.