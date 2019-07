Federers Wunde von 2008 könnte heute aufreissen

Die Taktik ist klar

An dieser Serie kann sich Federer orientieren, daraus ergibt sich auch die Taktik: das Diktat an sich reissen, Nadal keinen Rhythmus zugestehen, ihn mit den Returns sogleich attackieren und das Spiel beschleunigen. Dabei wird ihm der Rasen helfen. «In Paris läuft Nadal raus und sagt sich: Der Gegner soll zeigen, was er kann, mir ist wurscht, wie er spielt», sagt Heinz Günthardt, «hier ist es genau umgekehrt.»

Über Wimbledon liegt heute ein Hauch von Tennis-, ja Sportgeschichte, mit dem erfolgreichsten Trio, den Gewinnern von 20 (Federer), 18 (Nadal) und 15 (Djokovic) Majortiteln. Zusammen mit Roberto Bautista Agut (31) stellen sie das älteste Quartett von Grand-Slam-Halbfinalisten der Profiära – 134 Jahre, 160 Tage. Dass auch seine grössten zwei Rivalen so weit gekommen sind, ist für Federer keine gute Nachricht. Beide am gleichen Turnier besiegt hat er bisher erst am ATP-Finale 2010 in London, aber an keinem Grand Slam.

Keine Frage: Der Weg zum 9. Wimbledonsieg präsentiert sich für ihn vor dem Halbfinal so steil wie noch bei keinem zuvor.

Resultate und News zum Turnier in Wimbledon finden Sie im Liveticker.