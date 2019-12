Federers fürchterlicher Sturz auf der Abfahrtspiste

Roger Federer weilt bereits seit einigen Wochen mit seiner Familie an seinem Zweitwohnsitz in Dubai, wo er sich intensiv auf die nächste Saison vorbereitet. Die Verlockung, dem Schweizer Nationalsport Skifahren zu frönen, ist für ihn da nicht gross. Die Mini-Piste in der Skihalle der «Mall of the Emirates» ist für ihn, der gerne schnell fährt, nicht interessant.