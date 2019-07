Federer und das Drama im fünften Satz

Djokovic zieht ein Tief ein

Im zweiten Satz passierte etwas Unerwartetes: Djokovic fiel völlig auseinander. Hatte der 32-Jährige zuvor nur sechs unerzwungene Fehler begangen, unterliefen ihm im ersten Game nach dem Tiebreak gleich deren drei. Federer kam zum Break, ohne etwas Besonderes zeigen zu müssen. In der Folge steigerte sich Djokovic nicht etwa, sondern agierte für seine Verhältnisse richtig schwach. Federer setzte sich 6:1 durch, obwohl er beim Service schwächelte (3 Doppelfehler, nur 50 Prozent erste Aufschläge im Feld. Die ersten beiden Sätze waren eine Kopie jener im Halbfinal gegen Rafael Nadal, mit umgekehrten Vorzeichen.

Wie Federer am Freitag war auch Djokovic für den dritten Satz wieder voll da. Der Schweizer war allerdings auch auf der Höhe, bei eigenem Aufschlag sogar magistral. Sein Widersacher kam nie auch nur in die Nähe einer Breakmöglichkeit. Federer hingegen kam bei 5:4 zu einem Satzball. Weil der 37-Jährige gerade Oberwasser hatte, versuchte er den Return per Slice auf Sicherheit zu spielen – und doch flog der Ball weit ins Out.

So wurde zum zweiten Mal ein Tiebreak nötig, und erneut vermochte Djokovic mit dem Druck besser umzugehen. Während er seinem Ruf als «Wand» alle Ehre machte und nun fehlerlos agierte, unterliefen Federer mit der Rückhand vier unnötige Fehler, zweimal traf er den Ball mit dem Rahmen.

In Rückstand trotz Topstatistik

So lag Federer nach 135 Minuten mit 1:2 Sätzen in Rückstand, obwohl er dem besten Returner im Welttennis nicht eine Breakmöglichkeit zugestanden hatte, ein klar positives Winner-Fehler-Verhältnis und eine brillante Quote am Netz aufwies. Wie würde er reagieren? Indem er die Toilette aufsuchte und sich sammelte. Der achtmalige Wimbledon-Champion kehrte zurück und hielt dagegen.