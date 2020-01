Federer klopft an beim Club der Milliardäre

Amerikas Golfstar Tiger Woods war jahrelang der Grossverdiener unter den Sportlern. Er übertraf gemäss Hochrechnungen des amerikanischen Wirtschaftsmagazins «Forbes» 2009 als erster Athlet die Grenze von einer Milliarde US-Dollar an Karriereeinnahmen. Die regelmässig publizierten Schätzungen des Unternehmens legen nun nahe, dass in absehbarer Zeit – wohl 2021 – auch Roger Federer zu diesem exklusiven Club stossen wird und seine Gesamteinnahmen in den zehnstelligen Bereich vorstossen.