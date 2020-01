Federer in Djokovics Hälfte

Stan Wawrinka, als Nummer 15 gesetzt, beginnt gegen den Bosnier Damir Dzumhur (ATP 92) und könnte im Achtelfinal auf Daniil Medwedew treffen, der als Nummer 4 gesetzt ist. Die beiden wurden der Hälfte des topgesetzten Rafael Nadal zugelost.

Ohne Bacsinszky und Laaksonen

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr fehlen im Hauptturnier Timea Bacsinszky und Henri Laaksonen. Die Lausannerin erreichte 2019 die 3. Runde und wird durch ihren Startverzicht in der Weltrangliste, wo sie nur noch auf Rang 178 steht, fast nochmals hundert Ränge verlieren. Die bald 30-jährige frühere Top-10-Spielerin hatte ihre Saison Mitte September abgebrochen. Sie gönnte sich danach eine Auszeit mit einem vierwöchigen Rucksack-Trip auf die Philippinen. Im Moment leide sie unter Rücken- und Hüftproblemen und wolle erst wieder auf die Tour zurückkehren, wenn sie wirklich bereit sei, sagte sie in einem Interview.

Laaksonen (ATP 103), der letztes Jahr erstmals die Qualifikation und dann gleich auch die erste Runde überstanden hatte, unterlag nach einer schwachen Leistung in der ersten Runde der Qualifikation dem 18-jährigen Australier Rinky Hijikata (ATP 734) 6:7, 6:7. Das erste Tiebreak, das am Vortag bei 0:3 durch ein Gewitter unterbrochen worden war, verlor er ohne Punktgewinn, im zweiten gewann er auch nur drei der zehn Ballwechsel. Noch Qualifikationschancen hat Stefanie Vögele, die am Donnerstag auch die zweite Runde überstand.