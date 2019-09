Eine Erfolgsstory mit Federer-Fragen

Dennoch ranken sich Fragen um den Anlass. Fragen, die letztlich alle zu ihm führen: Roger Federer. Er ist das Fundament, als Integrationsfigur und Spieler, seine Agentur Team8 richtet ihn aus, und nicht zufällig gehören viele seiner Sponsoren zu den tragenden Säulen. Was wird sein, wenn Federer irgendwann nicht mehr spielt? Wird das Turnier dann stark genug sein, um die Maschine am Laufen zu halten? Selbst dass längst absehbar ist, dass Federer ihm in einer Form treu bleiben wird, ist keine Erfolgsgarantie.

Unklar, ob das Turnier profitabel ist

Fragen betreffen auch die finanzielle Situation des Turniers. Es scheute bisher keine Kosten, um die höchsten Ansprüche zu erfüllen und sich so seinen Platz zu sichern. Zahlen werden keine veröffentlicht, und ob das Turnier tatsächlich bereits profitabel ist, wie die Ausrichter behaupten, wissen die Tennisgötter. An Finanzkraft fehlt es ihm nicht, zumal mit Federer- und Godsick-Freund Jorge Paulo Lemann auch der brasilianisch-schweizerische Milliardär zu den Investoren gehört – neben dem amerikanischen und dem australischen Verband, der in Genf für die verschiedensten Bereiche zuständig ist.

All diese Fragen rücken in Genf jedoch in den Hintergrund. Die glückliche Konstellation, Federer und Nadal Seite an Seite in ihrem goldenen Herbst in der Schweiz zu erleben, in Anwesenheit von Grössen wie Borg, McEnroe, Laver und anderen, wird es ohnehin nie mehr geben.