Ein «Rekord», der Federer ärgert

Zufall sei es trotzdem nicht gewesen, ist Mats Wilander überzeugt: «Djokovic musste sich immer alles hart erarbeiten. Er war der Verfolger und ist sich gewöhnt, enge Spiele gewinnen zu müssen. Federer hingegen lebte lange davon, dass er schlicht viel besser war als alle anderen. Deshalb kann er mit solchen Situationen nicht gleich gut umgehen.»

Djokovics Antworten

Was das Tennis betrifft, zeigte sich Federer in der Endphase Wimbledons so stark wie nie mehr seit seinem letzten Grand-Slam-Titel am Australian Open 2018. Hätte er Djokovic besiegt, es hätte seiner Rivalität mit dem Serben einen neuen Spin gegeben. Jetzt bleibt die Story die gleiche: Wie gut er auch spielt, Djokovic hat immer eine Antwort parat. Die Frage ist, wie gut Federer mit dieser schmerzhaften Niederlage umgehen wird. In seiner Platzrede war er brillant, strahlte er bereits wieder, in der Pressekonferenz merkte man ihm dann aber schon an, wie bitter enttäuscht er war.

Es ist sicher eine gute Entscheidung, nach einer intensiven Phase mit Madrid, Rom, Paris, Halle und Wimbledon auf Montreal (ab 5. August) zu verzichten, erst in der folgenden Woche in Cincinnati einzusteigen, wo er schon siebenmal gewonnen hat. In der Weltrangliste bleibt er die Nummer 3, in Lauerstellung hinter Nadal. Falls er am US Open, wo er 2018 überraschend im Achtelfinal an John Millman scheiterte, weiter kommt als der Spanier, hat er aber gute Aussichten, diesen in New York zu überholen. In Wimbledon qualifizierten sich Djokovic und Nadal bereits fürs ATP-Finale in London, auch Federers 17. Teilnahme scheint nur noch Formsache.

Fürs US Open ist Djokovic nun klar zu favorisieren, zumal sich Nadal zuletzt auf Hartplatz gesundheitlich äusserst schwer tat. Interessant ist, was Boris Becker, der Ex-Coach von Djokovic, im Rahmen des Wimbledon-Finals über den Serben sagte. Er habe das Gefühl, es schmerze diesen schon sehr, «das dritte Rad am Wagen» zu sein neben den so populären Federer und Nadal. An Beliebtheit wird er diese zwei nie übertreffen. Umso motivierter ist er, sie dereinst nach Grand-Slam-Titeln hinter sich zu lassen.