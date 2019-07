Diesem Federer-Freund ist kein Weg zu weit

Als das Mandolinenorchester den Schweizer Psalm intoniert hatte, und die obligaten Erinnerungsfotos geschossen waren, hatte es der Headcoach von Swiss Tennis dann aber plötzlich eilig. Er musste noch durch den Gotthard, schliesslich war sein Wochenende noch nicht beendet. Nächste Destination war Wimbledon, den zwölften Final seines Jugendfreundes im Londoner Südwesten wollte er sich nicht entgehen lassen. Mit Federer hat er unzählige Schlachten geschlagen, auch im Davis Cup und an den Olympischen Spielen in Athen. Und so reiste er noch am Abend nach London, und sass heute pünktlich in der Federer-Box, neben Mirka Federer.

Von Allegros Erkenntnissen im wichtigsten Final des Tennisjahres profitieren bald auch wieder junge Schweizer, unter anderem Leandro Riedi, Dominic Stricker und Valentina Ryser: In einer Woche führt er die Heim-Delegation an die U18-EM in Klosters.