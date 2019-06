Der süsse Duft der Vergänglichkeit

28 Minuten veränderten alles

Für viele Federer-Fans war sein Finalsieg über den Spanier am Australian Open 2017 sein süssester Triumph überhaupt. Das Spiel schien im fünften Satz aufs ­gewohnte Ende hinzusteuern, ­Federer lag 1:3 zurück, ehe er die letzten fünf Games gewann. Diese 28 Minuten katapultierten ihn in den dritten Frühling seiner Karriere. Und dass es ausgerechnet seine Rückhand war, die Nadal jahrelang so malträtiert hatte, die den Unterschied machte, machte es für ihn umso schöner.

Nun sind wir in Paris wieder an einem ähnlich Punkt wie ­damals im fünften Satz in Melbourne, als Federer scheinbar hoffnungslos zurücklag. Zwar ist noch kein Punkt gespielt im Halbfinal, doch kaum jemand traut dem Schweizer den Sieg zu auf jenem Court, der zugeschnitten ist auf Nadal. Auf dem es erst zwei schafften, ihn zu schlagen.

Mit der Premiere 2009 räumte Robin Söderling den Weg frei für Federer, der damals nicht wissen konnte, ob er das French Open jemals gewinnen würde. Es wäre ein Makel gewesen in seiner einzigartigen Karriere. In den Tagen nach dem Coup Söderlings war er so nervös, dass sein Händchen zitterte. Federer wusste: Diese Gelegenheit würde vielleicht nie wieder kommen.

Der Schwede Mats Wilander sagte einmal, er wolle zwei Matches sehen: Wie Nadal in Wimbledon gegen Federer gewinne. Und wie Federer in Paris Nadal schlage. Weil er ein Fan des Tennis sei und er dann grossartigen Sport erlebe. Denn der, der den anderen in dessen Reich stürze, müsse unglaublich gut spielen.