Der «Federer-Effekt» fruchtet bei der Schweizer Jugend

Leandro Riedi ist schweissüberströmt, sein T-Shirt klebt am Körper, und seine Wangen sind gerötet, als er im Tunnel vor der Players Lounge steht. Aber seine Augen leuchten, die Worte sprudeln aus ihm heraus. «So ein schönes Gefühl» sei es gewesen, endlich einen Match zu spielen am Australian Open, sagt der ­Junior aus Bassersdorf, der am Montag in Melbourne seinen 18. Geburtstag feiert. Der Auftakt ist ihm auf Court 10 geglückt – 7:5, 6:3 gegen den Niederländer Stijn Pel. «Ein schwieriger Gegner», kommentiert Riedi.