Der 34-Jährige zeigte sich auch humorvoll. Ein Junge wollte wissen, wie sich Wawrinka auf einer Skala von 1-5 Sternen einstufen würde. Der Romand fragte zurück, wie der Junge denn Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal bewerten würde. Weil er Nadal nur einen Stern gab, sagte Wawrinka: «Einen? Dann habe ich null Sterne!»

Auch auf dem Platz holte sich Wawrinka (ATP 19) Sympathiepunkte. In der ersten Runde traf er auf den Einheimischen Daniel Evans (ATP 63). Im ersten Satz rutschte dieser beim Stand von 1:3 aus und ging mit Schmerzen zu Boden. Erster Helfer beim Aufstehen war sein Gegner. Wawrinka rannte sofort zu Evans und erkundigte sich, ob er sich beim Sturz verletzt hatte.

Die Partie musste wegen Regens zeitweise unterbrochen werden. Wawrinka gewann 6:3, 6:4.

One of the nicest guys on tour ??@stanwawrinka shows great sportsmanship to help an injured Dan Evans at #QueensTennispic.twitter.com/pOdxSHFVqh

— Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2019