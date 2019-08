«Da kannst du nicht mal frustriert sein»

«Ich war nicht mal allzu schlecht», meinte der Baselbieter. «Wenn einer 6:3, 6:4 verliert, hat man immer das Gefühl: Was war los? Ist er verletzt, ist er krank? Aber das ist nicht so. Ich kann ihm nur gratulieren.» Er selbst könne sicher etwas besser spielen, sagte Federer. Aber sein Gegner sei sehr aggressiv gewesen. «Da kannst nicht mal zu frustriert sein, er war einfach besser.»

#CincyTennis ???????? El batacazo del día lo dio #Rublev ????????, el joven ruso derrotó a su majestad #Federer ???????? por 6-3,6-4 con lo que avanza a Cuartos de final. #ATPMasters1000pic.twitter.com/lMeFSKr4iz — A todo Deporte (@A_todoDeporte) August 15, 2019

Das letzte Mal so früh ausgeschieden in Cincinnati war Federer 2008. Damals verlor er in drei Sätzen gegen Ivo Karlovic. Dass ein frühes Out in Ohio aber kein schlechtes Omen sein muss, zeigt der weitere Verlauf der 2008er-Saison. Federer gewann danach das US Open. Es war sein bislang letzter Titel in New York.

Für das letzte Grand Slam des Jahres macht sich der 38-Jährige darum keine Sorgen: «Ich hätte gerne ein paar Matches mehr gemacht.» Dafür habe er jetzt mehr Zeit zur Vorbereitung. Es gehe nun vor allem darum, sich bis zum Start des US Open in 10 Tagen an die Bedingungen zu gewöhnen. Und Federer weiss trotz Niederlage: «Ich bin körperlich zu 100 % fit.»