Belinda Bencic steht im Final von Mallorca

Im Final gegen Kenin

Im Final trifft Bencic am Sonntag um 16.30 Uhr auf die 20-jährige Amerikanerin Sofia Kenin. Die gebürtige Russin bezwang in ihrem Halbfinal die als Nummer 2 gesetzte Lettin Anastasija Sevastova ebenfalls in drei Sätzen mit 6:4, 4:6, 6:2.

Update folgt ...