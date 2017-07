Wenig Energie, viele Fehler

Für Henri Laaksonen wachsen die Bäume noch nicht in den Himmel. Er verpasste in Gstaad die Viertelfinals. Zum vierten Mal in Folge finden die Viertel­finals am Swiss Open damit ohne Schweizer Beteiligung statt.

Vier Jahre ohne einen Schweizer in den Viertelfinals gab es am Traditionsturnier im Berner Oberland mit seiner über hundertjährigen Geschichte erst einmal. Von 1991 bis 1994 schieden die Schweizer auch stets früh aus. Dafür schlugen 1995 Jakob Hlasek (Finalist) und Marc Rosset (Halbfinalist) gleich doppelt zu.

Henri Laaksonen wäre als Nummer 95 der Welt der überraschendste Schweizer Viertelfinalist in Gstaad seit dreissig Jahren gewesen. 1987 brachte es Claudio Mezzadri mit einer Wildcard bis in die Halbfinals, ein Jahr vorher hatte Roland Stadler als Qualifikant sogar den Final erreicht und diesen erst nach fünf Sätzen gegen Stefan Edberg verloren.

Ein derartiger Lauf wurde auch Henri Laaksonen zugetraut. Alles schien perfekt aufgegleist für den 25-jährigen Schweizer mit finnischen Wurzeln. In den ersten beiden Runden traf er mit Thomaz Bellucci und João Sousa auf Gegner, die zuletzt innerhalb von drei Monaten achtmal in der 1. Runde verloren hatten. Und in den Viertelfinals hätte mit Yannick Hanfmann (ATP 170) ein deutscher Qualifikant auf Laaksonen gewartet. Aber nichts wurde aus dem Schweizer Happening.

João Sousa (ATP 61) erwies sich für Laaksonen als viel zu gut. «Ich hatte keine Chance», resümierte der Schweizer. «Wenn der Gegner über den besseren Aufschlag, den besseren Return, die bessere Vorhand und die bessere Rückhand verfügt, dann kannst du das Spiel nicht gewinnen.»

«Das Maximum herausgeholt»

War Sousa wirklich so gut? Oder stand Laaksonen nach dem fast dreistündigen Marathon vom Vortag gegen Bellucci noch neben den Schuhen? «Ich hatte nicht das Gefühl, schlecht zu spielen», sagte Laaksonen. Gegen diese Version spricht, dass Laaksonen viel zu schnell viel zu viele Fehler unterliefen, auch beim Aufschlag in Form von Doppelfehlern.

Laaksonen führte im ersten Satz mit einem Break 1:0 und im zweiten Satz 2:1, gewann danach aber in beiden Durchgängen kein weiteres Spiel mehr. Verunsichern lässt sich Laaksonen durch die 1:6, 2:6-Niederlage in 55 Minuten nicht. «Wenn ein Gegner so gut spielt wie Sousa in diesem Achtelfinal, dann kann ich noch nicht gewinnen», erzählte der Schaffhauser. «Ich glaube, ich habe in dieser Woche in Gstaad das Maximum herausgeholt.»

In der Weltrangliste wird Laaksonen womöglich einen oder zwei Ränge gewinnen. 17 Punkte fallen ihm aus der Wertung, 20 hat er im Saanenland dazugewonnen. Nächste Woche startet er in Washington wieder an einem ATP-Turnier, danach figurieren aber in Kalifornien und Kanada auch wieder Challenger-Turniere im Kalender.

Laaksonen will nicht alles über den Haufen werfen, was zuletzt funktionierte, nur weil er jetzt vermehrt an grösseren Turnieren startberechtigt wäre. Laaksonen: «Stolz bin ich, dass ich zuletzt in den Matchs ­zeigen konnte, dass ich besser geworden bin. Früher spielte ich oftmals nur im Training gut.»

Hanfmanns Exploit

Für die Überraschung des Tages sorgte Qualifikant Yannick Hanfmann (ATP 170). Der 25-jährige Karlsruher eliminierte Titelhalter Feliciano Lopez (ATP 27) mit 7:6 (7:5), 3:6, 6:1. Hanfmann besiegte erstmals in seiner Karriere einen Top-30-Spieler. Seinen zuvor wertvollsten Sieg hatte er vor zwei Wochen in Braunschweig gegen Horacio Zeballos errungen, die Nummer 52 der Welt. Noch weniger gut als Hanfmann ist Ernests Gulbis klassiert (313), der Paolo Lorenzi abservierte, den Bezwinger von Marco Chiudinelli.

(Berner Zeitung)