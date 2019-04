Wawrinka will bis 37 spielen

Jeder Hobbyspieler hat Glücksgefühle, wenn die Sandplätze eröffnet werden. Was empfinden Sie, wenn Sie auf Sand zu trainieren beginnen?

Auch für mich sind die ersten Trainings auf Sand immer ein grosses Vergnügen. Auf dieser Unterlage bin ich gross geworden, als Junger habe ich immer auf Sand trainiert. Deshalb fühlt sich für mich alles so natürlich an. Das Rutschen, beispielsweise. Ich liebe die Sandsaison. Auch wenn sie nur kurz ist. Aber das macht sie noch spezieller.