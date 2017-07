Schmächtig, nett, erfolgreich

David Goffin ist ein angenehmer Gesprächspartner, Starallüren sind ihm fremd. Das zeigt sich auch während des Interviews in Gstaad. Zuweilen scheint die Sonne den Belgier zu blenden, doch das Aushängeschild des J. Safra Swiss Open Gstaad, macht seelenruhig weiter. Dass Goffin im ­Saanenland antreten kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Am French Open schlug er in extremis einen Ball zurück, hängte dabei weit hinter der Grundlinie in einer Plane ein und verletzte sich am rechten Fussgelenk.

«Es war ein Unfall, einfach Pech. Da kann man nichts machen. Aber es war schon sehr enttäuschend, zumal ich mit vielen Siegen im Gepäck nach Paris gereist war und erwartet hatte, in Roland Garros weit zu kommen. Zudem konnte ich danach in Wimbledon nicht antreten; es war das erste Mal, dass ich wegen einer Verletzung ein Grand-Slam-Turnier verpasste. Ich brauchte nach dem Unfall etwas Abstand, musste mich mit anderen Dingen ablenken, verbrachte viel Zeit mit der Familie. Deshalb habe ich bis zu den Halbfinals von Wimbledon kein Tennis geschaut. Ich konzentrierte mich auf die Genesung meines Fussgelenks, das viel Pflege brauchte.»

In Bestverfassung ist der 26-Jährige freilich nicht, die hofft er am US Open wieder erreicht zu haben. Letzte Woche beim Comeback in Umag gewann er einen Match; wozu er in Gstaad fähig ist, weiss er selber nicht.

«Ich bin noch nicht bei hundert Prozent, obwohl ich im Fussgelenk keine Schmerzen habe. Ich muss hart dafür arbeiten, die Muskeln wieder aufzubauen. Ich brauche noch ein paar Matches, bis ich wieder das volle Vertrauen ins Bein haben werde. Nach einem Spiel ­habe ich leichte Schmerzen in der Wade, doch das ist normal.»

Clijsters und Henins Messlatte

Mit einer Grösse von 1,80 Metern und einem Gewicht von 68 Kilo gehört Goffin zu den schmächtigsten Tennisprofis. Genau deshalb schränken ihn die momentanen Probleme auf dem Platz stark ein.

«Die Beinarbeit ist meine grosse Stärke, deshalb ist es nicht einfach, zu wissen, dass ich läuferisch nicht bei hundert Prozent bin. Ich arbeite seit Jahren hart dafür, schnell, flink, explosiv zu sein. Ich bin nicht so kräftig wie Rafael Nadal, deshalb muss ich umso schneller, ­beweglicher sein. Wichtig ist das Gleichgewicht; ich trainiere mit meinem Fitnesscoach intensiv, damit ich schnell auf den Beinen und im Oberkörper doch kräftig bin.»

«Ich versuche bis zu einem gewissen Grad, Rogers Persönlichkeit zu kopieren.»David Goffin über Federer

Wie die Schweiz ist Belgien eine kleine Nation, die schon erstaunliche Erfolge gefeiert hat. Die Männer stehen im Davis-Cup-Halbfinal, und mit Justine Henin und Kim Clijsters hat das Land zwei Nummern 1 hervorgebracht. Für Goffin waren deren grossen Erfolge indes nicht nur positiv.

«Zum Teil werde ich schon an Justine und Kim gemessen. Als ich mit 20, 21 in die Top 50 vorstiess, waren die Erwartungen der Medien und der Leute in Belgien an mich gewaltig. Damals war es für mich nicht einfach, mit diesem Druck umzugehen. Mittlerweile gelingt es mir viel besser. Ich finde sowieso, es bringt nichts, uns zu vergleichen. Ich bin von der Persönlichkeit her ein anderer Typ, spiele bei den Männern und in einer anderen Ära.»

Selbstverständlich schaute er zu Henin und Clijsters hoch, doch Goffins grosses Idol war schon immer Roger Federer. Im Kinderzimmer hingen einst Poster des Schweizers. Sein erstes Duell mit Federer am French Open 2012 bezeichnet der Wallone bis heute als unvergesslichen Moment in seiner Karriere.

«Ich bin immer noch ein Fan von Roger und drücke ihm die Daumen. Ich schaute mir seinen Halbfinal und den Final von Wimbledon an. Er hat diesen Titel verdient. Für mich ist es nie einfach, gegen ihn zu spielen. In den ersten beiden Games bin ich jeweils überwältigt, dann wird es besser.»

Federers Persönlichkeit

Goffin, der im Mai als erster Belgier in die Top 10 vorstiess, verfügt über ein ausgezeichnetes Ballgefühl und ein sensationelles Timing. Er vermag die Filzkugeln schon kurz nach deren Aufprall auf den Rückweg zu schicken, und zwar mir der Vorhand und der doppelseitigen Rückhand. Die Spielanlage ist also ganz anders als jene seines Idols.

«Es ist schwierig, Roger zu kopieren, weil er auf dem Tennisplatz oft Dinge tut, zu denen nur er in der Lage ist. Mein Spiel ähnelt jenem von Novak Djokovic. Daher kann ich eher von ihm etwas abschauen. Von Roger kann ich lernen, wie er sich auf und neben dem Platz verhält. Ich versuche bis zu einem gewissen Grad, Rogers Persönlichkeit zu kopieren. Er ist immer anständig, zu allen nett und daher ein gutes Beispiel für mich.»

Die «Big 4», Federer, Nadal, Djokovic und Andy Murray, dominieren seit Jahren. Für die Konkurrenz bleiben meistens nur die Brosamen übrig. Traut sich Goffin trotzdem zu, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen?

«Warum nicht? Wenn du im richtigen Moment das Tennis deines Lebens spielst und dir die Auslosung entgegenkommt, kann es passieren. Marin Cilic hat dies am US Open 2014 gezeigt. Vielleicht kriegst du nur eine Chance, die musst du packen. Eventuell ist es noch etwas zu früh für mich, zumal ich mich immer noch verbessere.»

Als das Interview zu Ende ist, gibt David Goffin dem Gesprächspartner die Hand und schaut ihm in die Augen. Djokovic hat er kürzlich geschlagen, und beim Nachahmen Federers ist der Belgier schon ziemlich fortgeschritten. (Berner Zeitung)