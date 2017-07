Saisonende für Novak Djokovic

Novak Djokovic wird nicht am US Open teilnehmen können. Dies bestätigte der Serbe via Facebook. Doch das ist noch nicht alles: «Ich wollte euch mitteilen, dass ich in diesem Jahr keine Turniere mehr bestreiten möchte», sagte Djokovic in einem Livestream. Der Serbe wird die Zeit nutzen, um die Probleme am lädierten rechten Ellbogen zu beheben.

Bereits am Dienstag hatten Spekulationen über das mögliche vorzeitige Saisonende für Djokovic kursiert. Die Vermutungen forciert hatte der Arzt des serbischen Davis-Cup-Teams, Zdenko Milinkovic, mit seiner Aussage, Djokovic leide an einer Knochenprellung im rechten Ellbogen und könnte demnach zwischen sechs und zwölf Wochen ausfallen.

Aus der prognostizierten Pause von anderthalb bis drei Monaten ist nun das Saisonende geworden. Er tut es damit Roger Federer gleich, der sich im Vorjahr nach dem Turnier in Wimbledon einer Knie-Operation unterzogen hatte und erst im vergangenen Januar in nie erwartetem grossen Stil auf die Tour zurückgekehrt war.

Wegen den Schmerzen im Ellbogen hatte Djokovic im Viertelfinal des Wimbledon-Turniers gegen den Tschechen Tomas Berdych aufgeben müssen. Danach hatte der Serbe erklärt, dass ihn die Verletzung bereits seit anderthalb Jahren zu schaffen mache. (mib/sda)