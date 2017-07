Saisonende für Novak Djokovic

Novak Djokovic wird nicht am US Open teilnehmen können. Dies bestätigte der Serbe via Facebook. Seit anderthalb Jahren plagen Djokovic Ellbogenprobleme, diese will er nun in Ruhe auskurieren lassen. «Ich wollte euch mitteilen, dass ich in diesem Jahr keine Turniere mehr bestreiten möchte», sagte Djokovic in einem Livestream. Wimbledon sei das schmerzhafteste Turnier für ihn gewesen: «Dort ist die Entzündung im Ellbogen eskaliert.»

Der 30-Jährige habe viele Spezialisten konsultiert und alle haben ihm eine Pause empfohlen: «Diese Verletzung braucht einfach Zeit, ansonsten kann man nicht viel machen.» Die Entscheidung sei ihm sehr schwergefallen, so Djokovic weiter: «Aber ich versuche, alles positiv zu sehen, daran zu glauben, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert.» Er werde jetzt Zeit mit seiner Familie verbringen – in rund einem Monat soll sein zweites Kind auf die Welt kommen.

Ebenfalls verkündete Djokovic, dass er seine Zusammenarbeit mit André Agassi weiterführt: «Ich bin froh, von seiner Erfahrung und Weisheit profitieren zu dürfen. Ich freue mich bereits darauf, wieder mit ihm zu trainieren.»

Bereits vor der Pressekonferenz war klar: Am Montag wird Djokovic erstmals seit Juni 2007 nicht mehr in den Top vier der ATP-Weltrangliste vertreten sein.

July 26, 2016: Roger Federer announces he is out for rest of season



July 26, 2017: Novak Djokovic announces he is out for rest of season — Stuart Fraser (@stu_fraser) July 26, 2017

Kurios: Genau heute vor einem Jahr hatte Roger Federer bekannt gegeben, dass er die Saison beenden werde. Die Pause könnte für Djokovic also ein gutes Omen sein. (fas)