Bei Djokovic geht es um mehr als den Ellbogen

Es mag Zufall sein, aber vielleicht ist Novak Djokovic auch abergläubisch. Exakt ein Jahr nach Roger Federer verkündete der Serbe, dass er die Saison abbricht. Er will den schmerzenden Ellbogen ausheilen zu lassen. Ohne Zweifel hofft er darauf, 2018 ein ähnlich märchenhaftes Comeback zu erleben wie der Baselbieter 2017. Es gibt also Parallelen, es gibt aber auch Unterschiede.

Die Probleme Djokovics sind nicht nur physischer Natur. Der 30-Jährige aus Belgrad ist seit seinem Triumph am French Open 2016 ein Suchender. Er sucht seine Form, er sucht Motivation, er sucht Anerkennung, und er sucht irgendwie auch nach dem Sinn des Lebens. Jedenfalls liess er in der Folge zuweilen den Trainingseifer und in den Matchs den gewohnten Biss vermissen. Dass vermehrt Pepe Imaz an seiner Seite auftauchte, war ein deutliches Indiz. In dessen Tennisakademie wird nicht nur an der Technik gearbeitet, sondern auch Nächstenliebe gepredigt. Doch Profitennis ist ein knallhartes Geschäft. In jedem Match heisst es: ich oder du, fressen oder gefressen werden.

Gerade der ausgeprägte Siegeswille hatte Djokovic so stark gemacht. Nach dem Erreichen des Lebensziels in Paris überstand der Star in fünf Anläufen aber nur noch einmal den Viertelfinal eines Grand-Slam-Turniers. Anders als vor zwölf Monaten bei Federer geht es beim Serben in der Auszeit daher nicht nur ums Genesen. Der bald zweifache ­Familienvater, der auch künftig von Andre Agassi gecoacht wird, muss sein inneres Feuer wieder entfachen. Gelingt ihm dies, kann er durchaus wieder zur dominanten Figur werden. Das Tennisspielen hat der Serbe bestimmt nicht verlernt. Und er ist fünf Jahre jünger als Federer.