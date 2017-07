Stucki – unverschämt gut

Es war Mitte Mai, in der Eishalle von Tramelan. Am «Bern-Jurassischen» duellierte sich Christian Stucki mit dem Oberländer Ruedi Roschi. Er kämpfte mehr schlecht als recht, agierte passiv – der Gang endete gestellt.

Auf den Einwand, er hätte energischer zur Sache gehen sollen, meinte der 32-Jährige: «Es isch schwierig gsi. Probiers doch säuber mau.» Schmunzelnd ergänzend: «Aber hesch ja rächt.» Nach durchzogenen Darbietungen und zwei fünften Gängen an den ersten beiden Kranzfesten hielt Stucki selbstkritisch fest, dass er etwas ändern müsse.

Gesagt, getan. Vor dem «Seeländischen» in Meinisberg, Stuckis Heimfest, griff der Hüne zum Telefon. Er rief Tommy Herzog an, einen Personaltrainer, der früher Bobrennen fuhr, nun Schwinger aus der Inner- und Nordwestschweiz betreut.

Seit zwei Monaten fährt Stucki einmal wöchentlich ins luzernische Gunzwil, wo er von Herzog im mentalen Bereich betreut wird. Was auch immer die beiden tun, es fruchtet. Am «Seeländischen», «Mittelländischen», am «Bernisch-Kantonalen» sowie am Samstag auf dem Weissenstein hat der Lysser triumphiert, am «Innerschweizerischen» wurde (mit dem klar stärksten Notenblatt) Zweiter.

Ungewohnte Dynamik

Was Stucki auf dem Weissenstein ablieferte, war schlichtweg beeindruckend. Viel besser ging es nun wirklich nicht. Der Vater zweier Söhne besiegte nicht nur eingangs erwähnten Roschi mit dem ersten Zug, er bezwang auch Bruno Gisler, Matthias Aeschbacher und Simon Anderegg.

Für seine sechs Siege in ebenso vielen Kämpfen brauchte er vielleicht sechs, sieben Minuten lang im Sägemehlring zu stehen. Kein schlechter Stundenlohn, bedenkt man, dass das Siegerrind rund 3000 Franken wert ist.

Hat das Mentaltraining bei Stucki derart viel bewirkt? Er hält sich bedeckt, sagt nur, er gehe nun bewusst aggressiver zu Werke, «also hat es mir wohl nicht geschadet». Wer ihn oberhalb Solothurns beobachtete, registrierte beim allein aufgrund der Körperkonstitution eher träge wirkenden Athleten eine ungewohnte Dynamik; die Taktik schien in jedem Duell «Achtung, fertig los» zu lauten.

Im Schlussgang gegen Anderegg, den er zuvor letztmals vor sechs Jahren gebodigt hatte, hätte Stucki ein Gestellter zum 37. Kranzfestsieg gereicht. Sogleich aber griff er an, nach rund 100 Sekunden kam er mittels Kniekehlengriff zum Resultat.

Peter Schmutz, seit 2014 technischer Leiter der Berner Equipe, hielt fest, Stucki habe in seiner Amtszeit nie so konstant geschwungen, Anderegg meinte, Stucki sei derzeit unverschämt gut. Der Athlet selbst konstatierte mit seinem gewohnt trockenen Humor, es könnte schlechter laufen. «Im Ernst: Letztmals so stark war ich 2009.» In jenem Jahr entschied er sechs Kranzfeste für sich.

12 von 14 Kränzen

Vor 4600 Zuschauern (Rekordwert) war Christian Stucki der beste in einer äusserst kompakten Berner Mannschaft. Die Gegner aus der Nordwest- und Südwestschweiz hatten kaum etwas entgegen zu setzen.

Das sah dann so aus: Nach vier Gängen lagen sieben Berner voraus, ein Umgang später gar deren 13. Und am Ende belegte der stärkste Teilverband die ersten neun Plätze, holte sich 12 von 14 Kränzen. Beim Versuch, auf die Euphoriebremse zu treten («wir müssen am Boden bleiben») wirkte Peter Schmutz fast ein wenig unbeholfen.

Nicht ganz so rund wie zuletzt lief es Kilian Wenger (4.), der sich in den ersten zwei Gängen gegen den alles in allem enttäuschenden Aargauer Christoph Bieri und den erst 18-jährigen Janic Voggensperger mit Gestellten zufrieden geben musste.

Remo Käser (7.) bezwang mit Thomas Sempach erstmals in dieser Saison einen «Eidgenossen», unterlag aber Bernhard Kämpf (2.). Stucki wiederum schwang auf dem Weissenstein nach 2008 und 2015 zum dritten Mal obenaus, gilt je länger je mehr als Topfavorit für den Unspunnen-Schwinget.

Auf die Frage, wer ihn am Saisonhöhepunkt besiegen könne, meinte er: «I hoffe niemer!» (Berner Zeitung)