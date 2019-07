Zwischen Kränzen und Krücken

Und wer heil geblieben ist, sollte Tag für Tag Holz anfassen!

Meniskusschaden, ausgerenkte Schulter, Kreuzbandriss, Hüftleiden, Knorpelschaden, kaputte Innen- und Aussenbänder, Bandscheibenvorfall, Nackenbeschwerden, Schlüsselbeinbruch, Oberschenkelzerrung, geprellte Rippen, Muskelfaserriss. Und so weiter. Schwinger, die verletzt ausfallen, es hat sie in den letzten Wochen und Monaten etwas gar häufig gegeben. Diverse Akteure aus sämtlichen Teilverbänden haben mit Problemen zu kämpfen, und blickt man weiter zurück, wird deutlich, dass kein Berner Spitzenschwinger in den letzten Jahren von Unfällen und gesundheitlichen Rückschlägen verschont geblieben ist.