Weissenstein-Schwinget: Armon Orlik erstmals gegen die Berner

Sechs Wochen vor dem «Eidgenössischen» in Zug gilt Orlik als Königsanwärter Nummer 1. Acht seiner letzten zehn Kranzfeste hat der Bündner für sich entschieden, in physischer Hinsicht ist er nochmals stärker geworden. Auf dem Solothurner Hausberg misst er sich erstmals in dieser Saison mit den stärksten Bernern.

Bei diesen fehlen die verletzten Christian Stucki und Remo Käser sowie Schwingerkönig Matthias Glarner, der auf dem Brünig (28. Juli) einen wegweisenden Formtest absolvieren will. Mit dabei ist hingegen Matthias Aeschbacher, 2019 Sieger am Schwarzsee und des Südwestschweizer Teilverbandsfests. Auf www.bernerzeitung.ch wird ein Liveticker angeboten.