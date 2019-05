Womit für den 30-Jährigen andere Dinge im Leben wichtiger wurden. Er übernahm die Metzgerei von seinen Eltern in Aeschi und ist seit 17 Monaten Vater einer Tochter. «Aber mit dem Knie ging es immer wie besser, ich kann mir nicht erklären, wieso», hält er fest. Und so liess ihm das Schwingen dann doch keine Ruhe. Weshalb er im Februar entschied, den Rücktritt vom Rücktritt zu geben.

In Péry also bestreitet Lengacher das erste Kranzfest seit drei Jahren – und steht nach drei Gängen am Mittag mit dem Punktemaximum an der Ranglistenspitze. Nach Rösti und Hamme wird er zwar etwas zurückgeworfen, aber dank eines Plattwurfs zum Abschluss gegen Martin Niederhäuser sichert er sich als Drittplatzierter den Kranz. «Am Nachmittag habe ich etwas nachgelassen, doch insgesamt bin ich sehr zufrieden», konstatiert Lengacher nach getaner Arbeit. Sein Comeback übrigens ist befristet, es wird nach dem Saisonhöhepunkt in Zug definitiv enden. «Aber dieser Kranz fehlt mir noch», meint er.