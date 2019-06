«Nur 5 Sekunden lang war ich enttäuscht»

Nach vier Gängen durften Sie gar mit der Schlussgang-Teilnahme liebäugeln. Hand aufs Herz: Überwog am Ende nicht die Enttäuschung?

Nur fünf Sekunden lang war ich wegen des verpassten Kranzes enttäuscht, die Niederlage zum Schluss war absolut unnötig. Ich hatte nicht mit dem Festsieg gerechnet, wichtig war es, sechs Gänge zu schwingen. Allenfalls fehlte deshalb die Spannung.

Wie hat der Fuss auf die Belastung reagiert?

Am Sonntag fühlte er sich gut an, am Montag konnte ich voll trainieren. Vor dem Fest hatte ich mehr Schmerzmittel geschluckt als üblich. Aber es braucht deutlich weniger als letztes Jahr: Da hatte ich mich vor den ersten Wettkämpfen fit spritzen lassen.

Fehlt nach zwei Operationen ein wenig das Vertrauen?

Im Schwingkeller funktioniert es bereits gut, aber der Wettkampf, das ist etwas anderes. Es fehlt die letzte Konsequenz, die Kompromisslosigkeit, das Selbstvertrauen. Doch der Test war wichtig, künftig werde ich sicher weniger am Fuss herumstudieren.

Am Samstag steht das Regionalfest in Lungern an…

...ich wünsche mir sechs harte Gänge. Alles andere bringt mich im Moment nicht weiter.

Danach dauert es einen Monat bis zum «Oberländischen». Weshalb ist gleich wieder eine längere Pause geplant?

Allenfalls bestreite ich dazwischen noch ein kleines Fest. Es wird einen intensiven Trainingsblock geben, physisch wie schwingtechnisch. Am «Oberländischen» werden dann meine sportlichen Ziele höher sein.

Haben Sie Zweifel, rechtzeitig vor dem «Eidgenössischen» in Topform zu kommen?

Was die Physis betrifft, bin ich zuversichtlich – die Einschränkungen hielten sich in Grenzen. Im Sägemehl muss es nun schnell besser werden. Auf dem Brünig sollte ich mit der nationalen Spitze mithalten können und am «Kantonalen» bei den Leuten sein. Sonst macht es keinen Sinn.