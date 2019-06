Mit der dritten Garde ans erste Bergfest

Peter Schmutz sagt: «Für uns Berner geht es als Mannschaft am Schwarzsee so richtig los.»

Hat der Teamchef der Berner Schwinger etwa die Agenda nicht im Griff? Seine Athleten werden dieses Jahr an vier von sechs Bergfesten in die Zwilchhosen steigen: am 23. Juni eben am Schwarzsee, am 20. Juli auf dem Weissenstein, am 28. Juli auf dem Brünig... aber als Erstes steht für sie am Pfingstmontag der Stoos-Schwinget an.