Sieger am Schwarzsee, nun Dritter auf dem Brünig: Wie sieht Ihre Bilanz des Tages aus?

Schlecht gestartet, aber dann gut reagiert. So könnte man meinen Tag zusammenfassen.

Warum lief es im Anschwingen gegen Rigi-Sieger Benji von Ah nicht nach Wunsch?

Ich habe am Morgen die richtige Einstellung noch nicht gefunden.

Mit dieser Niederlage haben Sie sich schon früh unter Zugzwang gebracht.

Ich darf gegen Benji von Ah verlieren. Aber nicht auf diese Art, nicht so doof. Ich habe es ihm zu einfach gemacht. So geht es nicht, das hat mich geärgert. Erst ab dem zweiten Gang lief es dann so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber das war dann leider zu spät.