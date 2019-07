Forrer: «Dann hast du ein Riesenproblem»

Stucki ist zehn und mehr Jahre älter als die erwähnten Schwinger. Zudem muss er zurzeit wegen einer Verletzung pausieren.

Ich weiss, dass er trotz Verletzung sehr gut trainieren kann. Und ich bin überzeugt, dass er unter Trainer Tommy Herzog die Zeit ohne Wettkämpfe sinnvoll nutzen wird. Stucki hat nochmals einen Schritt gemacht.

Inwiefern?

Er hat gelernt, den inneren Schweinehund zu überwinden. Früher war das bei ihm häufig eine Spürst-du-mich-fühlst-du-mich-Sache. Nun schöpft er seine Möglichkeiten aus.

Stucki und die Berner haben den Schwingsport in jüngerer Vergangenheit dominiert. Zuvor hatten die Nordostschweizer dank Ihnen, Jörg Abderhalden und Stefan Fausch das Sagen gehabt. Wer wird künftig den Ton angeben?

Das ist alles immer eine Frage der Zeit. Jeder Teilverband erlebt seine trockenen Phasen, hat seine schwächeren Jahrgänge. Die Innerschweizer waren in der Vergangenheit zuerst knapp hinter uns, danach knapp hinter den Bernern. Nun haben sie Wicki, und sie haben Reichmuth, vor allem ihn. Reichmuth traue ich für das «Eidgenössische» am meisten zu.

Mehr als Armon Orlik?

Am meisten von allen Innerschweizern. Und zu Armon: Bei ihm muss alles top-top sein. Sonst kann er nicht schwingen.

Wie ist das zu verstehen?

Er tritt nur an, wenn alles top-top ist. Ich beobachte das bei vielen Schwingern – und finde die Einstellung gefährlich. Kein Schnüderli, kein Hüeschteli, der Hund ist nicht gerade gestorben, die Grossmutter nicht krank: Du musst ein Riesenschwein haben, dass an einem grossen Fest alles zusammenpasst. Was, wenn etwas nicht stimmt, du trotzdem schwingen musst und dir solche Umstände nicht gewohnt bist? Dann hast du ein Riesenproblem. Du musst auch schwingen können, wenn nicht alles hundertprozentig stimmt.

«Ein Schwinger musst selbst entscheiden, was sinnvoll ist. Heutzutage ‹schnorren› zu viele rein.»

Könnten Sie das nicht, wären Sie nie Schwingerkönig geworden.

Beim «Eidgenössischen» 2001 in Nyon riss ich mir im vierten Gang Innenband und Meniskus an. Ich erhielt eine Spritze, kämpfte weiter, brach mir im Schlussgang gegen Abderhalden eine Rippe. Ich konnte weiterschwingen, weil ich es mir gewohnt war, trotz Problemen zu schwingen. Am Abend war ich König.

Aber ist es nicht verständlich oder eben vernünftig, wenn ein junger Schwinger die Gesundheit nicht aufs Spiel setzt und nur antritt, wenn er topfit ist?

Mir geht es noch um etwas anderes. Ein Schwinger muss auf seinen Körper hören und selbst entscheiden, was sinnvoll ist und was nicht. Aber heutzutage können das viele Schwinger nicht mehr. Es schnorren zu viele rein. Punkt. Schluss!