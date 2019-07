Der Konsequente

Überzeugung und Konsequenz sind bei Wicki nirgendwo so offensichtlich wie im Sägemehl. Im Zweikampf ist er frei von Zweifeln, setzt häufig unmittelbar nach dem «Guet!» des Kampfrichters zum siegbringenden Schwung an.

Wicki ist erfolgreich, selbstbewusst, ehrgeizig. Diese Trilogie wird im Sport selten von der Masse goutiert. Daniel Hüsler sagt: «Als Leistungssportler wirst du früh mit Neid und Missgunst konfrontiert. Damit musst du umgehen können.» Entsprechend tauscht er sich mit dem Schützling darüber aus. Als Wicki letztes Jahr nach dem Rigi-Schwinget sagte, Armon Orlik und er hätten in einer anderen Liga geschwungen, wurden ihm die Worte als Anmassung ausgelegt. Er spricht von einem «Lehrblätz. Wir Schwinger sind derart populär geworden, ‹da mas nüt me verlide›.»

Träumen und aufwachen

Seither äussert er sich vorsichtiger – auch zum Thema Schwingerkönig. «Diesen Traum darf ich doch leben», sagt Wicki, seine Ambitionen beinahe entschuldigend. In Zug wird er neben Orlik, Giger und Pirmin Reichmuth als Favorit antreten. Das letzte Eidgenössische verpasste Wicki wegen einer Unterschenkelfraktur. Während des Fests träumte er vom Sägemehl, von den Kämpfen. Als er aufwachte, blickte er auf eine Bandage und lag im Krankenhaus. «Verdammi hert» sei das gewesen, sagt Wicki. Beim folgenden Grossanlass schwang der Entlebucher gross auf. Hätte Christian Stucki den Unspunnen-Schlussgang 2017 gegen Curdin Orlik nicht in letzter Minute entschieden, Wicki wäre der Sieger gewesen. «Ich konnte am Tag X meine Bestleistung abrufen: Diese Gewissheit wird im Hinblick auf Zug hilfreich sein», sagt er.

Vorerst steht für den Innerschweizer am Sonntag der Höhepunkt Brünigschwinget an. Im Vorjahr verpasste er den Triumph wegen eines Gestellten im Schlussgang gegen Kilian Wenger; Clubkollege Erich Fankhauser rückte als Gewinner nach. Es war einer der wenigen Kämpfe, bei denen Wicki kaum angriff. Die Zuschauer wunderten sich. Joel Wicki, für einmal der Zweifler? «Ich hatte mich am Finger verletzt und war überzeugt, es würde nicht zum Sieg reichen. Also stellte ich, damit der Sieg in der Innerschweiz blieb.»