Stucki verzichtet auf den Brünig Schwinget

Wegen eines Schlags aufs Schienbein muss Christian Stucki derzeit pausieren.

Sein Wettkampfprogramm für die neue Saison aber ist mittlerweile bekannt: An acht Kranzfesten will der Schwingerkönig und Schweizer Sportler des Jahres 2019 in die Zwilchhosen steigen, erstmals am «Emmentalischen» in Trubschachen (10. Mai). Auch am Schwarzsee und auf dem Weissenstein ist er gemeldet, ebenso am Schwägalp-Schwinget, dem einzigen Bergfest, das er noch nicht gewonnen hat.