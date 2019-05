Anstandswauwau und zwei Draufgänger

Am «Seeländischen» am Sonntag in Lyss heisst es: Alarmstufe Roth! Die Roth-Brüder, 24, 22 und 18 Jahre alt, wollen am Heimfest für Furore sorgen, vorne mitschwingen, sich mit dem Kranz auf dem Kopf das Feierabendbier genehmigen. Sie werden einander anfeuern, so wie sie das immer tun auf dem Schwingplatz, sie werden sich Tipps geben, aber es wird auch jeder alles daransetzen, vor den beiden anderen platziert zu sein.

Keiner des Trios will abfallen, «sonst kriegt man das wieder wochenlang am Familientisch zu hören», sagt Robin, der Jungspund. Schon im Kinderzimmer hätten sie sich gegenseitig am «Gring» gepackt, geschwungen wurde auch im Garten, manchmal zwei gegen einen, wobei sich die beiden Jüngeren oft gegen den ältesten Hünen verbündeten.

Das eine oder andere Mal wurden die Muskeln auch in der Schule gezeigt, «dann, wenn es hiess, Schwingen sei ein altmodischer Bauernsport. Da konnten wir nicht anders, als uns zu wehren», meint Dominik lachend, «die Eltern mussten mit jedem von uns einmal bei den Lehrern antraben.»

Die veränderte Hierarchie

Die Brüder verstehen sich prächtig, ohne Zweifel, und doch geht jeder seinen eigenen Weg. Gemeinsame Trainings gibt es im Schwingkeller, aber kaum einmal im Kraftraum. Ohnehin handelt es sich um unterschiedliche Charaktere: Da ist Philipp, ein stets gelassener 130-Kilo-Brocken, Typ Stucki 2, der einst als Anfänger spontan an einem Judowettkampf teilnahm und sämtliche Kontrahenten bodigte, alles Träger farbiger Gurte.

Da ist Dominik, ein Modellathlet, der zuweilen mit dem Kopf durch die Wand will, ungemein ehrgeizig ist. Und da ist Robin, wie der mittlere Bruder ein Draufgänger, ein Teenager mit viel schwingerischem Gefühl. «Eine Mischung aus uns dreien wäre wohl perfekt», meint Philipp, der sich spasseshalber als Anstandswauwau bezeichnet. «Ich schaue, dass die anderen nicht zu wild werden.»