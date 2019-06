Als wäre er nie weg gewesen

Mit jeder Woche, die vergeht, muss Bernhard Kämpf die Frage noch öfter beantworten: Wie schaffst du es, so stark zurückzukommen? Mit jedem Fest in diesem Frühling unterstreicht der Oberländer seine starke Form, er scheint sich immer besser zu fühlen. Nach dem Sieg am «Mittelländischen» in Neuenegg triumphierte Kämpf auch am Pfingstsamstag am «Oberaargauischen» in Grafenried. Dass er jetzt schon so erfolgreich schwingt, kommt überraschend.