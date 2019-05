Achtung, fertig, Angriff

Zwölf Kränze hat der 19-Jährige bereits gesammelt – betrachtet man sein Alter, lässt sich dieser Leistungsausweis mehr als sehen. Und um einen Kranz möchte der Sennenschwinger aus Guggisberg am Sonntag seine Sammlung am «Mittelländischen» in Neuenegg, seinem Heimfest, erweitern.

Doch noch wichtiger als das Resultat ist ihm die Art und Weise, wie er schwingt. «Manchmal flucht man über die, die auf einen ‹Gestellten› aus sind. Zu denen möchte ich nicht gehören», sagt Staudenmann. «Ich will angreifen, und dadurch verlierst du halt manchmal.» In der noch jungen Saison habe er gar mehr Gänge verloren als im ganzen letzten Jahr. «Aber ich habe auch mehr gewonnen, weil ich das Risiko suchte.» So stand Staudenmann im Schlussgang des «Emmentalischen» und wurde am Freiburger Kantonalschwingfest Zweiter.

Wende mit 13

Beinahe allerdings wäre die Karriere des Mittelländers zu Ende gegangen, ehe sie überhaupt richtig begann. Weil er nach dem kantonalen Jungschwingertag 2013 so enttäuscht war, dass er sich vor die Wahl stellte: Entweder mehr in den Sport investieren oder aufhören. Im letzten Gang hatte er den Zweig wegen eines «Gestellten» gegen einen Gast vom Schwingklub Sense verpasst. Ausgerechnet! «Wir spöttelten damals über die Seisler. Es hiess, so einen Südwestschweizer werde man wohl noch bezwingen», erzählt er.

Ein paar Tage danach bat der 13-Jährige den Mann seiner Gotte, den ehemaligen Triathleten Stefan Riesen, ihn in Form zu bringen. «Im Nachhinein betrachtet hätten wir das erste Training filmen sollen», meint Staudenmann lachend. «Es war eine Katastrophe. Ich konnte keine 500 Meter rennen, schaffte keine zehn Liegestützen.»

Das Training hat sich ausgezahlt. Heute ist Staudenmann mit seinen 1,89 Metern und der kräftigen Statur gewissermassen der Prototyp des modernen Schwingers. Wobei Riesen den Aufbau Schritt für Schritt plant. «Ich habe gerade im physischen Bereich noch viel Luft nach oben», hält Staudenmann fest. Bisher hat er nicht mit Maximalkraft trainiert, weil das für einen sich im Wachstum befindenden Athleten schädlich sein kann. «Doch bald können wir damit anfangen, langsam, aber sicher sollte ich ausgewachsen sein.»