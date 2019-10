Zwei Ausfälle und null Punkte am Ort des Schreckens für Wacker

St. Gallen mag seine Reize haben. Für die Leute von Wacker Thun ist die Ostschweizer Stadt gegenwärtig keine Reise wert. Zum dritten Mal in Folge verloren die Berner Oberländer am Mittwoch in der Kreuzbleiche, der Spielstätte St. Otmars.

Immerhin gelang ihnen ein passabler Vortrag, nachdem sie in den vorangegangenen beiden dortigen Gastspielen Kanterniederlagen kassiert hatten. 25:27 unterlagen sie.

Eineinhalb Tage vor der Abreise an die EHF-Cup-Partie in Belgien war Coach Martin Rubin bemüht, keinen seiner Akteure zu sehr zu forcieren. Erschwert wurde dieses Vorhaben durch die Ausfälle von Reto Friedli und Dario Lüthi, welche sich während der Begegnung verletzten. Wie lange sie aussetzen müssen, ist nicht klar.